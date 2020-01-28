Петербургские ученые рассказали о борьбе с коронавирусом

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:54:10+03:00

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Разговоры о новом коронавирусе, эпидемия которого вспыхнула в Китае, не умолкают. На данный момент заражено уже больше 4,6 тысяч человек, 106 погибших. В Петербурге было уже три случая подозрения на заражение, благо, которые не подтвердились. Несмотря на это, специалисты в области медицины прикладывают руку к созданию вакцины от вируса, а также рекомендуют горожанам не паниковать при виде гостя из КНР.

- Врачи говорят, что это были семейные очаги. Поэтому, встретив китайца на улице, не нужно думать, что вы заразитесь, - приводят слова руководителя отдела вирусологии Института экспериментальной медицины Ларисы Руденко «Невские новости».

Специалист отметила, что заразиться коронавирусом можно только при тесном контакте с больным. А вот маски не помогут не только от новой болезни, но и любой другой вирусной инфекции.

На сегодняшний день в Петербурге приняты все меры для того, чтобы предотвратить завоз вируса извне. Также жителям выданы рекомендации по профилактике заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU