2020-01-28T18:54:10+03:00
Общество

Петербургские ученые рассказали о борьбе с коронавирусом

Вирусологи заверяют, что не стоит бояться заразиться от прохожего китайца на улице
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские вирусологи рассказали о борьбе с коронавирусомПетербургские вирусологи рассказали о борьбе с коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Разговоры о новом коронавирусе, эпидемия которого вспыхнула в Китае, не умолкают. На данный момент заражено уже больше 4,6 тысяч человек, 106 погибших. В Петербурге было уже три случая подозрения на заражение, благо, которые не подтвердились. Несмотря на это, специалисты в области медицины прикладывают руку к созданию вакцины от вируса, а также рекомендуют горожанам не паниковать при виде гостя из КНР.

- Врачи говорят, что это были семейные очаги. Поэтому, встретив китайца на улице, не нужно думать, что вы заразитесь, - приводят слова руководителя отдела вирусологии Института экспериментальной медицины Ларисы Руденко «Невские новости».

Специалист отметила, что заразиться коронавирусом можно только при тесном контакте с больным. А вот маски не помогут не только от новой болезни, но и любой другой вирусной инфекции.

На сегодняшний день в Петербурге приняты все меры для того, чтобы предотвратить завоз вируса извне. Также жителям выданы рекомендации по профилактике заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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