2020-01-28T19:51:43+03:00
Происшествия

В Сосновом бору «Хонда» влетела в семилетнюю девочку на «зебре»

Малышку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В городе Сосновый бор сбили семилетнюю девочку на "зебре".В городе Сосновый бор сбили семилетнюю девочку на "зебре".Фото: Олег ЗОЛОТО
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28 января около 18:10 в Сосновом бору, что в Ленинградской области, «Хонда CRV» влетела на «зебре» в семилетнюю девочку. Страшное ДТП произошло на улице Ленинградской у дома №11. Известно, что за рулем иномарки находился мужчина 1967 года рождения. Его водительский стаж – 15 лет. К сожалению, мужчина не смог избежать столкновения с малюткой.

- По предварительной информации, иномарка сбила девочку 7 лет в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате полученных в аварии травм ее срочно госпитализировали в больницу. Врачи скорой помощи диагностировали у нее тяжелые травмы. По факту ДТП проводится тщательная проверка, - прокомментировали происшествие в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Также неизвестно, были ли рядом с девочкой в момент аварии родители. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Сосновом бору «Хонда» влетела в семилетнюю девочку на «зебре»
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