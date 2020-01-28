2020-01-28T20:15:11+03:00
Происшествия

Авария в Кронштадте с пьяным бесправником в «Пежо» попала на видео

Решается вопрос о привлечении хитреца к уголовной ответственности
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Кронштадте пьяный бесправник устроил ДТП на ровном месте. Фото: СОЦСЕТИВ Кронштадте пьяный бесправник устроил ДТП на ровном месте. Фото: СОЦСЕТИ
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В Кронштадте инспекторы ГИБДД поймали с поличным злостного нарушителя в «Пежо». 27 января он врезался в проезжающее мимо такси на Ленинградской улице у дома №12. Его тут же признали виновником и попросили пройти освидетельствование. Алкотестер показал, что мужчина абсолютно чист, но сотрудников ГИБДД все же насторожило, что нарушитель вел себя как пьяный.

- Но пройти уже медицинское освидетельствование на наркотики водитель отказался. Позже выяснилось, что ранее он привлекался к административной ответственности. Его наказали штрафом в 30 тысяч рублей и лишением права управления авто на 1 год и 6 месяцев. Вот только деньги он заплатил, а водительское удостоверение так и не сдал, припрятав у себя, - сообщает группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Кронштадскому району.

Теперь хитрецом заинтересовались всерьез. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по статье за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. В худшем случае ему грозит 2 года лишения свободы.

В Кронштадте пьяный бесправник угодил в очередное ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Авария в Кронштадте с пьяным бесправником в «Пежо» попала на видео
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