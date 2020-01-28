Суд не смягчил приговор заводиле фанатов «Спартака», который призывал оскорблять Дзюбу

28 Янв. 2020 2020-01-28T21:16:07+03:00

Мужчина все отрицал и клялся, что организовывал кричалки лишь в поддержку «Спартака»

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Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу Валерия Бевза, заводилы болельщиков «Спартака», которого ранее отстранили на 1,5 года от посещения спортивных мероприятий и оштрафовали на 5 тысяч рублей за призывы к оскорблению нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Мужчина решил биться до конца и отстаивать свое право ходить на любимый футбол.

- Бевз вину не признал. Он пояснил, что действительно был в указанном месте на домашнем матче «Зенита» против «Спартака» на секторе болельщиков гостей с громкоусилителем, с помощью которого организовывал кричалки в поддержку команды из Москвы. Мужчина заверил, что оскорбительных нецензурных слов в адрес игрока Дзюбы не выкрикивал и к их выкрикиванию не призывал, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Приговор в итоге не отменили. Суд оставил жалобу Бевза без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU