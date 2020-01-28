2020-01-28T21:16:07+03:00
Общество

Суд не смягчил приговор заводиле фанатов «Спартака», который призывал оскорблять Дзюбу

Мужчина все отрицал и клялся, что организовывал кричалки лишь в поддержку «Спартака»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Суд Петербурга оставил без удовлетворения жалобу заводилы "Спартака", который требовал отменить жесткий приговор за якобы оскорбления Дзюбы.Суд Петербурга оставил без удовлетворения жалобу заводилы "Спартака", который требовал отменить жесткий приговор за якобы оскорбления Дзюбы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу Валерия Бевза, заводилы болельщиков «Спартака», которого ранее отстранили на 1,5 года от посещения спортивных мероприятий и оштрафовали на 5 тысяч рублей за призывы к оскорблению нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Мужчина решил биться до конца и отстаивать свое право ходить на любимый футбол.

- Бевз вину не признал. Он пояснил, что действительно был в указанном месте на домашнем матче «Зенита» против «Спартака» на секторе болельщиков гостей с громкоусилителем, с помощью которого организовывал кричалки в поддержку команды из Москвы. Мужчина заверил, что оскорбительных нецензурных слов в адрес игрока Дзюбы не выкрикивал и к их выкрикиванию не призывал, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Приговор в итоге не отменили. Суд оставил жалобу Бевза без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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