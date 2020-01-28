2020-01-28T21:49:20+03:00
Происшествия

В Тосненском районе живодер расстрелял бездомную собаку на глазах у местных жителей

На мужчину написали коллективное заявление в полицию [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В поселке Сельцо Тосненской области живодер убил бездомного пса. Фото: vk.com/pet_favouriteВ поселке Сельцо Тосненской области живодер убил бездомного пса. Фото: vk.com/pet_favourite
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28 января в группе «Животные Тосно» во «Вконтакте» опубликовали страшную новость о том, как в поселке Сельцо мужчина открыл огонь по бездомным собакам. По словам местных жителей, в жестоком поступке виноват егерь. Он стрелял из окна одного из домов. В итоге мужчина несколько раз ранил одного пса. Все это происходило на глазах прохожих и рядом с детской площадкой.

На видео с места расстрела видно, как живодер хочет утащить собаку, но дворник и прохожий ему противостоят. Фото: vk.com/pet_favourite

На видео с места расстрела видно, как живодер хочет утащить собаку, но дворник и прохожий ему противостоят. Фото: vk.com/pet_favourite

- Мужчине кричали, ноль внимания. Собаку повезли неравнодушные люди в ветеринарную клинику в Тосно. Живодер сначала стрелял в пса, а потом пытался его, еще живого, выбросить в мусоровоз. Пишем коллективное заявление в полицию! – рассказывают очевидцы.

К сожалению, раненого пса везли до ветеринарной клиники 1,5 часа. Там врачам осталось только развести руками и усыпить собаку со множественными ранами. Весь поселок сейчас поднят на уши. Зоозащитники хотят не только достучаться до полиции, но и писать жалобы в прокуратуру. Судя по ненависти людей в соцсетях, стрелку сейчас приходится несладко. На мужчину даже собирают досье.

Сообщение о расстрелянной собаке взорвало соцсети. Фото: vk.com/pet_favourite

Сообщение о расстрелянной собаке взорвало соцсети. Фото: vk.com/pet_favourite

ИСТОЧНИК KP.RU

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