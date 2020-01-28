ГИБДД проведет рейды из-за высокой смертности пешеходов на дорогах Петербурга

28 Янв. 2020 2020-01-28T22:35:23+03:00

На дорогах Петербурга за начало 2020 года уже погибли 25 пешеходов. Фото: Артем КИЛЬКИН

За неполный январь в городе уже погибли 25 человек, а в Ленобласти еще 17

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С начала 2020 года на дорогах Петербурга погибли 25 пешеходов. В Ленобласти страшная статистика чуть ниже – 17 человек. Всего в ДТП в городе и в регионе пострадали 258 пешеходов. Как рассказали в ГИБДД, половина погибших оказалась под колесами машин по собственной неосторожности.

- В связи с этим с 27 января по 9 февраля 2020 года сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по повышению безопасности пешеходов. Их внимание будет акцентировано на пресечении нарушений проезда пешеходных переходов водителями транспортных средств и нарушений правил дорожного движения пешеходами, - принимают меры в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Нередко пострадавшими пешеходами оказываются дети. Таковой, к сожалению, стала и семилетняя девочка, которую 28 января сбила «Хонда» на «зебре» в Сосновом бору. Школьницу госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU