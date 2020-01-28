2020-01-28T23:49:44+03:00
Происшествия

В Купчино разыскивают водителя Daewoo Nexia, который оторвал ногу пешеходу и скрылся

У сбитой на «зебре» женщины диагностировали крайне тяжелые травмы [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Купчино врачи борются за жизнь сбитой женщины на "зебре". Фото: vk.com/spb_todayВ Купчино врачи борются за жизнь сбитой женщины на "зебре". Фото: vk.com/spb_today
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28 января около 21:25 на улице Ярослава Гашека возле дома №6 Daewoo Nexia снесла с дороги пешехода. Водитель иномарки тут же скрылся с места ДТП. Пока что инспекторы ГИБДД уточняют, где именно сбили женщину. Но, по предварительной информации, жесткая авария произошла на регулируемом пешеходном переходе. Известно, что за жизнь пострадавшей сейчас борются врачи.

Машину беглеца нашли через 200 метров от места наезда на пешехода. Фото: vk.com/spb_today

Машину беглеца нашли через 200 метров от места наезда на пешехода. Фото: vk.com/spb_today

- У нее диагностировали крайне тяжелые травмы. На вид женщине 35-40 лет. Ее личность устанавливается. Что касается водителя, то его машину уже нашли брошенной неподалеку – в 200 метрах от места наезда. Его личность также пытаются установить. Мужчину объявили в розыск. По факту ДТП все еще проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По информации группы «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» у пострадавшей от удара оторвало ногу. Добавим, что за начало 2020 года в Петербурге насмерть сбили уже 25 пешеходов.

ОБНОВЛЕНИЕ (23:46):

Пострадавшая в ДТП скончалась в медучреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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