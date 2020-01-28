На Невском проспекте молодая девушка на BMW сбила пешехода и уехала прочь

28 Янв. 2020 2020-01-28T23:32:57+03:00

В центре Петербурга поймали молодую владелицу BMW, объявленную в розыск после ДТП, с которого она сбежала. Фото: vk.com/dorinspb

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28 января около 21:10 на перекрестке Невского проспекта и набережной реки Фонтанки 20-летняя девушка за рулем BMW сбила пешехода и скрылась с места. Водителя быстро объявили в розыск инспекторы ГИБДД. Тем временем к пострадавшей примчались врачи скорой помощи.

- В итоге у сбитой девушки диагностировали легкие травмы. Ее доставили в Мариинскую больницу, - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Иномарку нашли как ни в чем не бывало припаркованной в одном из дворов Центрального района. Фото: vk.com/dorinspb

BMW белого цвета нашли чуть позже во дворе одного из домов на улице Марата. Оказалось, что его владелица – молодая уроженка Екатеринбурга. В момент ДТП она была трезвой, но испугалась последствий и после столкновения с пешеходом уехала прочь. Водителя задержали. На нее завели административное дело по статье за оставление места ДТП после нарушения правил дорожного движения. Девушку ожидает либо административный арест до 15 суток, либо лишение водительских прав на срок до 1,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU