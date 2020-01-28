2020-01-28T23:32:57+03:00
Происшествия

На Невском проспекте молодая девушка на BMW сбила пешехода и уехала прочь

Горе-водителя нашли в одном из дворов Центрального района Петербурга [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В центре Петербурга поймали молодую владелицу BMW, объявленную в розыск после ДТП, с которого она сбежала. Фото: vk.com/dorinspbВ центре Петербурга поймали молодую владелицу BMW, объявленную в розыск после ДТП, с которого она сбежала. Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

28 января около 21:10 на перекрестке Невского проспекта и набережной реки Фонтанки 20-летняя девушка за рулем BMW сбила пешехода и скрылась с места. Водителя быстро объявили в розыск инспекторы ГИБДД. Тем временем к пострадавшей примчались врачи скорой помощи.

- В итоге у сбитой девушки диагностировали легкие травмы. Ее доставили в Мариинскую больницу, - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Иномарку нашли как ни в чем не бывало припаркованной в одном из дворов Центрального района. Фото: vk.com/dorinspb

Иномарку нашли как ни в чем не бывало припаркованной в одном из дворов Центрального района. Фото: vk.com/dorinspb

BMW белого цвета нашли чуть позже во дворе одного из домов на улице Марата. Оказалось, что его владелица – молодая уроженка Екатеринбурга. В момент ДТП она была трезвой, но испугалась последствий и после столкновения с пешеходом уехала прочь. Водителя задержали. На нее завели административное дело по статье за оставление места ДТП после нарушения правил дорожного движения. Девушку ожидает либо административный арест до 15 суток, либо лишение водительских прав на срок до 1,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Звезда Голливуда Дуэйн «Скала» Джонсон пригрозил судом транспортным чиновникам Ленобласти
На проспекте Ветеранов перекрыли движение из-за жесткого ДТП маршрутки и легковушек
На Невском проспекте молодая девушка на BMW сбила пешехода и уехала прочь
В Купчино разыскивают водителя Daewoo Nexia, который оторвал ногу пешеходу и скрылся
ГИБДД проведет рейды из-за высокой смертности пешеходов на дорогах Петербурга
Валерий Брагин назначен старшим тренером СКА
В Тосненском районе живодер расстрелял бездомную собаку на глазах у местных жителей
Суд не смягчил приговор заводиле фанатов «Спартака», который призывал оскорблять Дзюбу
Авария в Кронштадте с пьяным бесправником в «Пежо» попала на видео
В Сосновом бору «Хонда» влетела в семилетнюю девочку на «зебре»
Петербургские ученые рассказали о борьбе с коронавирусом
Брокеров, на которых петербуржец порубил топором, обвинили в мошенничестве на десятки миллионов рублей
Движение по двум улицам в Петербурге закроют до конца мая