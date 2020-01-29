На проспекте Ветеранов перекрыли движение из-за жесткого ДТП маршрутки и легковушек

29 Янв. 2020 2020-01-29T00:24:09+03:00

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Вечер 28 января стал «богат» на многочисленные ДТП в Петербурге. В одном из них мучительной смертью погибла женщина. Около 23:00 этого же дня три авто устроили гигантскую пробку на проспекте Ветеранов у дома №75. По сообщениям очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», на дороге столкнулись маршрутка и две легковых машины.

Сильнее всего досталось маршрутке и, предположительно, "Ауди". Фото: vk.com/spb_today

- Звук был страшный. Водитель одной из легковушек долго не выходит из автомобиля. Много скорой помощи подъехало. Движение перекрыто. Ужас, как так вообще, - написал очевидец, который заснял на видео последствия жесткого ДТП из окна своего дома.

Точной информации о пострадавших у свидетелей аварии нет. Кто-то пишет, что все участники ДТП живы. На фотографиях видно, что у маршрутки помята передняя часть и оторвано колесо. Неизвестно, были ли в общественном транспорте пассажиры. Но больше всего досталось, предположительно, «Ауди». У машины раскорежило всю заднюю часть.

ОБНОВЛЕНИЕ (0:20):

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в ДТП пострадали водитель одной из легковушек и два пассажира автобуса. У всех травмы средней степени тяжести. Обстоятельства аварии все еще устанавливаются.

Публикация о ДТП собрала множество комментариев очевидцев. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU