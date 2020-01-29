2020-01-29T00:44:56+03:00
Общество

Звезда Голливуда Дуэйн «Скала» Джонсон пригрозил судом транспортным чиновникам Ленобласти

Гневное письмо якобы за подписью известного актера пришло чиновникам на электронную почту [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Неизвестный, прикинувшийся голливудским актером "Скалой" Джонсоном, намерен подать в суд на транспортников Ленобласти. Фото: instagram.com/therockНеизвестный, прикинувшийся голливудским актером "Скалой" Джонсоном, намерен подать в суд на транспортников Ленобласти. Фото: instagram.com/therock
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В управление на транспорте Ленобласти поступило забавное электронное письмо за подписью звезды Голливуда Дуэйна «Скалы» Джонсона, который известен по фильмам серии «Форсаж» и «Джуманджи». Конечно, чиновники не отнеслись к этому всерьез – уж у кого-кого, а у актера точно не было никакой связи с 47-м регионом.

Однако шутник, похоже, писал сообщение всерьез и жаловался на клевету со стороны транспортников. Он даже намерен обратиться в суд.

Похоже, "голливудская звезда" еще не до конца выучила нормы русского языка. Фото: пресс-служба управления на транспорте Ленобласти.

Похоже, "голливудская звезда" еще не до конца выучила нормы русского языка. Фото: пресс-служба управления на транспорте Ленобласти.

- Письмо официально зарегистрировали, однако ответить на него невозможно, так как попытки связаться с исполнителем через электронную почту раз за разом терпят неудачу, - рассказали в пресс-службе управления на транспорте региона.

У чиновников уже есть мысли по поводу возможной личности любителя розыгрышей. Они подозревают некого индивидуального предпринимателя из Волосово. Дело в том, что его автобусы неоднократно эвакуировали на штрафстоянку. Причин этому было достаточно. Например, он часто пренебрегал страховкой жизни пассажиров. Возможно, таким любопытным способом мужчина хотел надавить на транспортников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Звезда Голливуда Дуэйн «Скала» Джонсон пригрозил судом транспортным чиновникам Ленобласти
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