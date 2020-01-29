На Дальневосточном проспекте каршеринг с двумя девушками налетел на столб

29 Янв. 2020 2020-01-29T01:06:50+03:00

Дамы с признаками опьянения не могут решить, кто из них был за рулем

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28 января около 23:05 на Дальневосточном проспекте у дома №1 каршеринг влетел в столб. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД и врачи скорой помощи нашли в сильно помятой машине двух девушек. На вид они обе были в состоянии алкогольного опьянения. Но интересно другое – каждая из них утверждает, что не знает, кто находился за рулем. Возможно, с ними был третий человек или дамы решили обмануть сотрудников ГИБДД.

- В результате ДТП из «Фольксвагена Поло» доставлены в больницы две женщины. Одной из них 28 лет, другой – 26. Врачи диагностировали у них тяжелые травмы. Личность водителя каршеринга все еще устанавливается, по факту ДТП проводится тщательная проверка, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Напротив места ДТП находится АЗС, на которой наверняка установлены камеры видеонаблюдения, которые помогут в поисках таинственного водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU