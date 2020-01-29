2020-01-29T01:39:57+03:00
Дом. Семья

Петербуржцы вытащили из ледяной Невы кошку во время салюта в День снятия блокады

Зрители торжества чудом замели несчастное животное и кинулись спасать бедолагу [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге во время салюта в День снятия блокады вытащили продрогшую кошку, упавшую в Неву. Фото: vk.com/koshki.priut.ostrovokВ Петербурге во время салюта в День снятия блокады вытащили продрогшую кошку, упавшую в Неву. Фото: vk.com/koshki.priut.ostrovok
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В группе приюта бездомных животных «Островок» во «Вконтакте» сообщили новость о том, что 27 января, во время салюта в День полного освобождения Ленинграда, из ледяной Невы вытащили продрогшую кошку. Зрители торжества, семья с детьми, чудом заметили животное, брошенное на произвол судьбы. Минута на решимость – и кошку уже вытащили смелые ребята. Обзвонив несколько организаций, трясущуюся кошку решили отдать в «Островок».

Вскоре котейку удалось отогреть, однако она все еще неспокойна. Фото: vk.com/koshki.priut.ostrovok

Вскоре котейку удалось отогреть, однако она все еще неспокойна. Фото: vk.com/koshki.priut.ostrovok

- Через 10 минут кошка была в ветклинике «Синий крест» и большое спасибо врачам, которые быстро начали приводить животное в чувство, положили на грелки, укрыли, поставили теплую капельницу, стали растирать, чтобы согреть. Температуры у бедняжки не было совсем, градусник не показывал ничего, - рассказывают в приюте.

Спустя сутки котейка отогрелась, но она все еще находится в сильном стрессе. Волонтеры надеются, что с ее здоровьем будет все хорошо. Имя кошке пока не дали.

Трогательную историю в героический для Петербурга день рассказали в приюте "Островок". Фото: vk.com/koshki.priut.ostrovok

Трогательную историю в героический для Петербурга день рассказали в приюте "Островок". Фото: vk.com/koshki.priut.ostrovok

ИСТОЧНИК KP.RU

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