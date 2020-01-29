2020-01-29T02:13:53+03:00
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело на главу семейства, оставившего жену и внука в квартире с парами ртути

Беспечный мужчина разбил ртутный переключатель и попросту сбежал из опасного помещения, не предупредив родных
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге хотят судить главу семейства, который оставил жену и внука в квартире с ядовитыми парами ртути.В Петербурге хотят судить главу семейства, который оставил жену и внука в квартире с ядовитыми парами ртути.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное постановление в отношении беспечного главы семейства, который оставил родных дома наедине с парами ядовитой ртути. На него возбудили уголовное дело за оставление в опасности.

Все произошло еще осенью 2018 года. Мужчина разбил дома колбу ртутного переключателя. Ядовитого вещества там было минимум 20 грамм. Сделал он это нарочно или случайно – не уточняется, однако в прокуратуре уверены, что глава семьи тут же ушел из дома, не сказав о происшествии жене и внуку. И это при его квалификации инженера.

- Подозреваемый осознавал, что металлическая ртуть является ядовитым для человека веществом, но ничего не сказал родственникам. Спустя час с момента пролития пары ртути в воздухе достигли максимальной концентрации. Родственники остались наедине в опасном для жизни и здоровья помещении, - передают в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело сейчас направили в мировой суд для рассмотрения по существу. В худшем случае мужчине грозит до одного года лишения свободы, но он может отделаться штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Петербурге возбудили уголовное дело на главу семейства, оставившего жену и внука в квартире с парами ртути
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