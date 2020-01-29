В среду в Петербурге ожидается мокрый снег и около ноля

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:25:16+03:00

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Немного подморозив пару дней, петербургская зима вновь отступила. В город вернулась привычная для весны, но не для конца января слякоть. В среду, 29 числа, погода будет такой же, как и накануне. То есть с небольшим мокрым снегом и температурой около ноля градусов.

- 29 января в Санкт-Петербург останется на периферии обширного циклона. Он сохранит в регионе облачную погоду и местами вызовет небольшой снег, переходящий в мокрый. Температура воздуха -1…+1°, Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы, - сообщает в «Фейсбуке» синоптик Михаил Леус.

При этом он отмечает, что температурный фон в Северной столице превышен на 6-7 градусов от нормы.

В Ленинградской области погода практически такая же. На юго-западе теплее и с мокрым снегом, а в общем температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, на востоке региона холоднее и -3…-8°.

На дорогах привычная гололедица, поэтому водителям необходимо соблюдать скоростной режим и быть осторожнее. В последние дни на областных трассах несколько серьезных ДТП, в том числе с погибшими.

Погоду в городе формирует теплый западный циклон

Немного подморозив пару дней, петербургская зима вновь отступила. В город вернулась привычная для весны, но не дл конца января слякоть. В среду, 29 числа, погода будет такой же, как и накануне. То есть с небольшим мокрым снегом и температурой около ноля градусов.

- 29 января в Санкт-Петербург останется на периферии обширного циклона. Он сохранит в регионе облачную погоду и местами вызовет небольшой снег, переходящий в мокрый. Температура воздуха -1…+1°, Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы, - сообщает в «Фейсбуке» синоптик Михаил Леус.

При этом он отмечет, что температурный фон в Северной столице превышен на 6-7 градусов от нормы.

В Ленинградской области погода практически такая же. На юго-западе теплее и с мокрым снегом, а в общем температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, на востоке региона холоднее и -3…-8°.

На дорогах привычная гололедица, поэтому водителям необходимо соблюдать скоростной режим и быть осторожнее. В последние дни на областных трассах несколько серьезных ДТП, в том числе с погибшими.

ИСТОЧНИК KP.RU