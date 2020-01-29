2020-01-29T08:25:16+03:00
Общество

В среду в Петербурге ожидается мокрый снег и около ноля

Погоду в городе формирует теплый западный циклон
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге опять слякотно.В Петербурге опять слякотно.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Немного подморозив пару дней, петербургская зима вновь отступила. В город вернулась привычная для весны, но не для конца января слякоть. В среду, 29 числа, погода будет такой же, как и накануне. То есть с небольшим мокрым снегом и температурой около ноля градусов.

- 29 января в Санкт-Петербург останется на периферии обширного циклона. Он сохранит в регионе облачную погоду и местами вызовет небольшой снег, переходящий в мокрый. Температура воздуха -1…+1°, Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы, - сообщает в «Фейсбуке» синоптик Михаил Леус.

При этом он отмечает, что температурный фон в Северной столице превышен на 6-7 градусов от нормы.

В Ленинградской области погода практически такая же. На юго-западе теплее и с мокрым снегом, а в общем температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, на востоке региона холоднее и -3…-8°.

На дорогах привычная гололедица, поэтому водителям необходимо соблюдать скоростной режим и быть осторожнее. В последние дни на областных трассах несколько серьезных ДТП, в том числе с погибшими.

Погоду в городе формирует теплый западный циклон

Немного подморозив пару дней, петербургская зима вновь отступила. В город вернулась привычная для весны, но не дл конца января слякоть. В среду, 29 числа, погода будет такой же, как и накануне. То есть с небольшим мокрым снегом и температурой около ноля градусов.

- 29 января в Санкт-Петербург останется на периферии обширного циклона. Он сохранит в регионе облачную погоду и местами вызовет небольшой снег, переходящий в мокрый. Температура воздуха -1…+1°, Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы, - сообщает в «Фейсбуке» синоптик Михаил Леус.

При этом он отмечет, что температурный фон в Северной столице превышен на 6-7 градусов от нормы.

В Ленинградской области погода практически такая же. На юго-западе теплее и с мокрым снегом, а в общем температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, на востоке региона холоднее и -3…-8°.

На дорогах привычная гололедица, поэтому водителям необходимо соблюдать скоростной режим и быть осторожнее. В последние дни на областных трассах несколько серьезных ДТП, в том числе с погибшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге поймали «профессионального альфонса», который украл у дамы два «Айфона»
Полиция показала фото рецидивиста, напавшего на директора школы в Петербурге
Тренер по картингу сексуально развращал пятиклассницу после занятий в Новой Ладоге
Петербуржцы нашли хозяев русской борзой, которую поймали на КАДе
В Петербурге годовалый сын сотрудницы детского сада проглотил гашиш, оставленный родителями
Полиция поймала 18-летнего водителя, насмерть сбившего женщину на Ярослава Гашека
В Ленобласти осудили электрика, по халатности которого подростка убило током
На Витебском проспекте горевший грузовик подплавил соседнюю иномарку
На неосвещенной трассе в Ленобласти под колесами машины погибла женщина
В среду в Петербурге ожидается мокрый снег и около ноля
В Петербурге возбудили уголовное дело на главу семейства, оставившего жену и внука в квартире с парами ртути
Петербуржцы вытащили из ледяной Невы кошку во время салюта в День снятия блокады
На Дальневосточном проспекте каршеринг с двумя девушками налетел на столб
Звезда Голливуда Дуэйн «Скала» Джонсон пригрозил судом транспортным чиновникам Ленобласти
На проспекте Ветеранов перекрыли движение из-за жесткого ДТП маршрутки и легковушек
На Невском проспекте молодая девушка на BMW сбила пешехода и уехала прочь
В Купчино разыскивают водителя Daewoo Nexia, который оторвал ногу пешеходу и скрылся
ГИБДД проведет рейды из-за высокой смертности пешеходов на дорогах Петербурга
Валерий Брагин назначен старшим тренером СКА
В Тосненском районе живодер расстрелял бездомную собаку на глазах у местных жителей
Суд не смягчил приговор заводиле фанатов «Спартака», который призывал оскорблять Дзюбу
Авария в Кронштадте с пьяным бесправником в «Пежо» попала на видео
В Сосновом бору «Хонда» влетела в семилетнюю девочку на «зебре»
Петербургские ученые рассказали о борьбе с коронавирусом
Брокеров, которых петербуржец порубил топором, обвинили в мошенничестве на десятки миллионов рублей
Движение по двум улицам в Петербурге закроют до конца мая