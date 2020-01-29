На неосвещенной трассе в Ленобласти под колесами машины погибла женщина

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:43:21+03:00

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Смертельное ДТП произошло вечером 28 января на трассе «Мяглово - Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области. Здесь, неподалеку от деревни Озерки иномарка с самарскими номерами сбила шедшую по обочине женщину. При этом трасса не имеет освещения в принципе и считается опасной для пешеходов.

- Около 21:00 водитель «Форд Фокус» вне хоны пешеходного перехода совершил наезд на женщину 1959 года рождения. От полученный травм пострадавшая скончалась на месте, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что за рулем машины был мужчина 1981 года рождения. Он не пострадал. Полную картину смертельного ДТП установят дознаватели.

При этом местные жители отмечают, что это как минимум второй смертельный случай за последнее время. И хоть трасса входит в программу по установке фонарей, пока людям приходиться надеяться только на удачу.

- Многие в том числе дети, ходят здесь утром и вечером, когда темно. Региональная дорога проходит через населенные пункты и не имеет обустроенных тротуаров и освещения, - жалуются люди в соцсетях.

Напомним, что за городом пешеходы обязаны иметь светоотражающие элементы - фликеры на одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU