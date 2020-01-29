На Витебском проспекте горевший грузовик подплавил соседнюю иномарку

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:00:08+03:00

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Вечер вторника и ночь среды оказались достаточно спокойными для петербургских пожарных. За прошедшие сутки в городе произошло всего четыре огненных инцидента. В том числе один на Витебском проспекте, где у припаркованного грузовика загорелся двигатель.

- 28 января в 22:50 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Витебский проспект, д.23, корп.1. В грузовом автомобиле марки «Мерседес» горел моторный отсек, - сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу.

Прибывшие на место спасатели быстро потушили огонь, не дав грузовику сгореть полностью. В 23:47 огнеборцы отчитались от ликвидации ЧП. Правда от жара пламени пострадала и соседняя легковушка. У «Ситроена» подплавился бампер.

О еще одном инциденте, но уже на Тележной улице, в соцсетях сообщают местные жители. По их словам, огонь вспыхнул ночью неподалеку от автосервиса, где рядом идут дорожные работы.

- На Тележной 34 что-то весьма эпично горит. Службы на месте, - говорится в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, на стройке могла сгореть бытовка охраны. Точных данных о пострадавших пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU