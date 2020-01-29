2020-01-29T09:00:08+03:00
Происшествия

На Витебском проспекте горевший грузовик подплавил соседнюю иномарку

А на Тележной улице "эпично" полыхала бытовка
Петр КИБЕР
Поделиться:
На Тележной улице ночью красочно горела бытовка. Фото: vk.com/spb_todayНа Тележной улице ночью красочно горела бытовка. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Вечер вторника и ночь среды оказались достаточно спокойными для петербургских пожарных. За прошедшие сутки в городе произошло всего четыре огненных инцидента. В том числе один на Витебском проспекте, где у припаркованного грузовика загорелся двигатель.

- 28 января в 22:50 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Витебский проспект, д.23, корп.1. В грузовом автомобиле марки «Мерседес» горел моторный отсек, - сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу.

Прибывшие на место спасатели быстро потушили огонь, не дав грузовику сгореть полностью. В 23:47 огнеборцы отчитались от ликвидации ЧП. Правда от жара пламени пострадала и соседняя легковушка. У «Ситроена» подплавился бампер.

О еще одном инциденте, но уже на Тележной улице, в соцсетях сообщают местные жители. По их словам, огонь вспыхнул ночью неподалеку от автосервиса, где рядом идут дорожные работы.

- На Тележной 34 что-то весьма эпично горит. Службы на месте, - говорится в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, на стройке могла сгореть бытовка охраны. Точных данных о пострадавших пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге поймали «профессионального альфонса», который украл у дамы два «Айфона»
Полиция показала фото рецидивиста, напавшего на директора школы в Петербурге
Тренер по картингу сексуально развращал пятиклассницу после занятий в Новой Ладоге
Петербуржцы нашли хозяев русской борзой, которую поймали на КАДе
В Петербурге годовалый сын сотрудницы детского сада проглотил гашиш, оставленный родителями
Полиция поймала 18-летнего водителя, насмерть сбившего женщину на Ярослава Гашека
В Ленобласти осудили электрика, по халатности которого подростка убило током
На Витебском проспекте горевший грузовик подплавил соседнюю иномарку
На неосвещенной трассе в Ленобласти под колесами машины погибла женщина
В среду в Петербурге ожидается мокрый снег и около ноля
В Петербурге возбудили уголовное дело на главу семейства, оставившего жену и внука в квартире с парами ртути
Петербуржцы вытащили из ледяной Невы кошку во время салюта в День снятия блокады
На Дальневосточном проспекте каршеринг с двумя девушками налетел на столб
Звезда Голливуда Дуэйн «Скала» Джонсон пригрозил судом транспортным чиновникам Ленобласти
На проспекте Ветеранов перекрыли движение из-за жесткого ДТП маршрутки и легковушек
На Невском проспекте молодая девушка на BMW сбила пешехода и уехала прочь
В Купчино разыскивают водителя Daewoo Nexia, который оторвал ногу пешеходу и скрылся
ГИБДД проведет рейды из-за высокой смертности пешеходов на дорогах Петербурга
Валерий Брагин назначен старшим тренером СКА
В Тосненском районе живодер расстрелял бездомную собаку на глазах у местных жителей
Суд не смягчил приговор заводиле фанатов «Спартака», который призывал оскорблять Дзюбу
Авария в Кронштадте с пьяным бесправником в «Пежо» попала на видео
В Сосновом бору «Хонда» влетела в семилетнюю девочку на «зебре»
Петербургские ученые рассказали о борьбе с коронавирусом
Брокеров, которых петербуржец порубил топором, обвинили в мошенничестве на десятки миллионов рублей
Движение по двум улицам в Петербурге закроют до конца мая