2020-01-29T09:49:18+03:00
Происшествия

Полиция поймала 18-летнего водителя, насмерть сбившего женщину на Ярослава Гашека

С ним задержаны и две девушки, бывшие в машине в момент аварии
Петр КИБЕР
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Полицейские нашли водителя "Нексии", который насмерть сбил женщину на переходе. Фото: vk.com/spb_todayПолицейские нашли водителя "Нексии", который насмерть сбил женщину на переходе. Фото: vk.com/spb_today
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Сотрудники ГИБДД совместно с оперативниками уголовного розыска нашли и задержали водителя иномарки, который вечером 28 января сбил женщину на улице Ярослава Гашека. Потерпевшая получила тяжелейшие травмы и умерла в больнице. За рулем машины в тот момент находился молодой и неопытный парень.

- Задержанным оказался 18-летний житель Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Вместе с ним в отделение доставлены девушки 2001 и 2002 годов рождения, ехавшие пассажирками в салоне машины в момент аварии, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что парня нашли по номерам его «Дэу Нексия», на которой он и сбил женщину. Домой к юному водителю полицейские пришли около двух часов ночи. На данный момент с ним работают следователи.

По предварительным данным, права молодой человек получил только в декабре 2019 года, но уже успел получить несколько штрафов за нарушения правил дорожного движения.

За смерть пешехода при ДТП предусмотрено наказание вплоть до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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