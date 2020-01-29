Петербуржцы нашли хозяев русской борзой, которую поймали на КАДе

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:54:51+03:00

Собака бегала по трассе в районе развязки с проспектом Культуры

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Неравнодушные горожане ищут хозяев собаки, которую они подобрали вечером 28 января на Кольцевой автодороге. Черно-белая русская борзая бегала по трассе в районе развязки с проспектом Культуры. Животное забрали домой и обогрели. Судя по всему, песик сильно напуган.

- Поймана на внутреннем КАД в районе развязки с пр. Культуры. Ошейник с поводком и рулеткой. Вроде русская борзая, - написали в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» поймавшие собаку горожане.

Пользователи соцсетей советовали обратиться к ветеринарам, чтобы проверить на наличие чипа и прочесть с него информацию о владельце. А также предупреждают не доверять липовым «хозяевам», которые захотят взять себе породистую собачку.

Сама потеряшка в это время отходила в теплой квартире от полученного на автотрассе шока: «О этот взгляд».

Впрочем, история закончилась хэппи-эндом. Довольно быстро настоящие владельцы борзой нашлись и забрали любимца к себе: «Едет домой».

ИСТОЧНИК KP.RU