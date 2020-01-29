2020-01-29T11:40:33+03:00
Происшествия

Тренер по картингу сексуально развращал пятиклассницу после занятий в Новой Ладоге

Подозреваемый в домогательствах к 12-летней девочке объявлен в розыск
Лилия КОЗЛОВА
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Тренер по картингу подозревается в развращении 12-летней ученицы в Новой ЛадогеТренер по картингу подозревается в развращении 12-летней ученицы в Новой ЛадогеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Очередной скандал может разразиться в городе Новая Ладога Ленинградской области. В среду, 29 января 2020 года, стало известно, что полиция заинтересовалась местным жителем, 59-летним преподавателем секции «картинг-мотокрос». Мужчина подозревается в развращении 12-летней девочки, своей ученицы. Об этом рассказала 31-летняя мать школьницы.

- Заявительница рассказала, что 59-летний тренер развращал и домогался до девочки не один месяц, с 29 октября 2019 года до 14 января 2020 года включительно. По ее словам, развратные действия мужчина совершал в помещении секции, расположенной в доме 4 по Ленинградской улице, а также отсылал ребенку непристойного рода СМС-сообщения, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Правоохранители начали работу в связи с полученным заявлением и начали проверку. С подозреваемым в домогательствах к ребенку тренером полиция поговорить еще не успела. На данный момент его разыскивают. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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