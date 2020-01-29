Полиция показала фото рецидивиста, напавшего на директора школы в Петербурге

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:58:43+03:00

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в нападении на директора школа / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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В Петербурге полиция раскрыла разбойное нападение на директора местной школы, которое произошло 23 января в подъезде дома на Кржижановского. Все происходящее попало на видеокамеру наблюдения, установленную в лифте, куда подозреваемый загнал испуганную женщину. Найти преступника по этим кадрам удалось быстро.

- Около 18:40 подозреваемый, в подъезде дома 17 по Кржижановского, угрожая предметом, похожим на фомку, 65-летней женщине, открыто похитил у нее кошелек с денежными средствами в сумме 100 рублей и банковскими картами, а также смартфон, после чего скрылся, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Вскоре подозреваемый грабитель попал в руки полиции. Им оказался 27-летний петербуржец, безработный. Мужчина уже ни раз сталкивался с законом, неоднократно был судим за разбои и грабежи.

Во время обыска краденный телефон у подозреваемого изъяли. Расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/757491" frameborder="0"></iframe> Нападение на директора школы в лифте в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU