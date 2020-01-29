В Петербурге поймали «профессионального альфонса», который украл у дамы два «Айфона»

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:08:56+03:00

Полицейские задержали мужчину, которого обвиняют в корыстных отношениях с женщинами. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

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Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга ищут женщин, которые могли пострадать от «профессионального альфонса». Так они называют приезжего из Уфы, которого задержали за кражу двух «Айфонов» у своей предыдущей пассии. С петербурженкой он познакомился через интернет.

- Сотрудники 58 отдела полиции задержали ранее судимого 31-летнего уроженца города Уфа. По версии следствия, мужчина знакомился с дамами на сайте знакомств, а после непродолжительных отношений похищал их имущество и пропадал, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Позднее о своих недолгих отношениях полицейским рассказала и обманутая в чувствах женщина.

- Познакомились а сайте, переписывались, встретились. Он оказался импозантным мужчиной. Встречались примерно полтора месяца, а в один день он просто исчез. Забрал ценные вещи. «Айфон-7» и «Айфон-8+», - сообщила потерпевшая.

Свой ущерб петербурженка оценила больше, чем в 100 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража) и части 2 статьи 160 УК РФ (присвоение). Подозреваемый арестован. Устанавливаются все факты его противоправной деятельности.

Если Вы или Ваши близкие пострадали от противоправных действий данного гражданина, просьба обращаться в полицию по телефонам: 8 (812) 573-58-02 или 02.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/757493" frameborder="0"></iframe> В Петербурге полиция поймала "профессионального альфонса".Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU