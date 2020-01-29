В Петербурге поймали «профессионального альфонса», который украл у дамы два «Айфона»
Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга ищут женщин, которые могли пострадать от «профессионального альфонса». Так они называют приезжего из Уфы, которого задержали за кражу двух «Айфонов» у своей предыдущей пассии. С петербурженкой он познакомился через интернет.
- Сотрудники 58 отдела полиции задержали ранее судимого 31-летнего уроженца города Уфа. По версии следствия, мужчина знакомился с дамами на сайте знакомств, а после непродолжительных отношений похищал их имущество и пропадал, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Позднее о своих недолгих отношениях полицейским рассказала и обманутая в чувствах женщина.
- Познакомились а сайте, переписывались, встретились. Он оказался импозантным мужчиной. Встречались примерно полтора месяца, а в один день он просто исчез. Забрал ценные вещи. «Айфон-7» и «Айфон-8+», - сообщила потерпевшая.
Свой ущерб петербурженка оценила больше, чем в 100 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража) и части 2 статьи 160 УК РФ (присвоение). Подозреваемый арестован. Устанавливаются все факты его противоправной деятельности.
Если Вы или Ваши близкие пострадали от противоправных действий данного гражданина, просьба обращаться в полицию по телефонам: 8 (812) 573-58-02 или 02.
В Петербурге полиция поймала "профессионального альфонса".Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU