Петербургских электриков отправят в Молдавию
Петербургские электрики едут в Молдавию. Нет, не на отдых и не в ссылку. Специалисты из Северной столицы помогут развивать и реконструировать электрические сети в Кишиневе. Договоренность об этом достигнута на встрече глав городов в Смольном.
- Актуальные направления сотрудничества обсудили губернатор Александр Беглов и генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан, - сообщает пресс-служба «Смольного».
Так, кроме «электрических» вопросов, опытом с молдавскими коллегами поделятся петербургские специалисты по проектированию паркового пространства и реставрации памятников культуры. Для этого они также отправятся в рабочую командировку в Кишинев.
Петербург, в свою очередь, заинтересован в поставках молдавских фруктов и овощей.
Не осталась забыта и тема 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Делегация Кишинева приняла участие в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. А глава Петербурга пригласил Иона Чебана и представителей Республики Молдова приехать на торжества 9 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU