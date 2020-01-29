2020-01-29T12:39:56+03:00
Общество

Петербургских электриков отправят в Молдавию

Северная столица поможет Кишиневу в реконструкции электросетей
Петр КИБЕР
Поделиться:
Петербургские специалисты помогут Кишиневу в реконструкции освещения и сетей.Петербургские специалисты помогут Кишиневу в реконструкции освещения и сетей.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Петербургские электрики едут в Молдавию. Нет, не на отдых и не в ссылку. Специалисты из Северной столицы помогут развивать и реконструировать электрические сети в Кишиневе. Договоренность об этом достигнута на встрече глав городов в Смольном.

- Актуальные направления сотрудничества обсудили губернатор Александр Беглов и генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан, - сообщает пресс-служба «Смольного».

Так, кроме «электрических» вопросов, опытом с молдавскими коллегами поделятся петербургские специалисты по проектированию паркового пространства и реставрации памятников культуры. Для этого они также отправятся в рабочую командировку в Кишинев.

Петербург, в свою очередь, заинтересован в поставках молдавских фруктов и овощей.

Не осталась забыта и тема 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Делегация Кишинева приняла участие в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. А глава Петербурга пригласил Иона Чебана и представителей Республики Молдова приехать на торжества 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вестибюль метро «Дунайская» на фиолетовой ветке снова затопило
Петербургские депутаты выступили против апарт-отелей
Иконы украли из дома священника в Ленобласти
Из Смольного ушел глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле
Из озера в Кавголово достали труп утонувшего лыжника
Длина велодорожек в Петербурге увеличится до 138 километров в 2020 году
Автобусов на популярных маршрутах Петербурга станет больше
Спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погоды
«Газель» застряла под шлагбаумом у «Мега-Дыбенко»
Гражданская панихида по главному режиссеру театра «Буфф» прошла в Петербурге
Расстрелявшего собаку на глазах у жителей Ленобласти живодера проверят полиция
Петербургских электриков отправят в Молдавию
Подозреваемого в покушении на убийство человека разыскивают в Петербурге
В Петербурге поймали «профессионального альфонса», который украл у дамы два «Айфона»
Полиция показала фото рецидивиста, напавшего на директора школы в Петербурге
Тренер по картингу сексуально развращал пятиклассницу после занятий в Новой Ладоге
Петербуржцы нашли хозяев русской борзой, которую поймали на КАДе
В Петербурге годовалый сын сотрудницы детского сада проглотил гашиш, оставленный родителями
Полиция поймала 18-летнего водителя, насмерть сбившего женщину на Ярослава Гашека