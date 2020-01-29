Петербургских электриков отправят в Молдавию

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:39:56+03:00

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Петербургские электрики едут в Молдавию. Нет, не на отдых и не в ссылку. Специалисты из Северной столицы помогут развивать и реконструировать электрические сети в Кишиневе. Договоренность об этом достигнута на встрече глав городов в Смольном.

- Актуальные направления сотрудничества обсудили губернатор Александр Беглов и генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан, - сообщает пресс-служба «Смольного».

Так, кроме «электрических» вопросов, опытом с молдавскими коллегами поделятся петербургские специалисты по проектированию паркового пространства и реставрации памятников культуры. Для этого они также отправятся в рабочую командировку в Кишинев.

Петербург, в свою очередь, заинтересован в поставках молдавских фруктов и овощей.

Не осталась забыта и тема 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Делегация Кишинева приняла участие в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. А глава Петербурга пригласил Иона Чебана и представителей Республики Молдова приехать на торжества 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU