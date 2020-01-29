Расстрелявшего собаку на глазах у жителей Ленобласти живодера проверят полиция

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:47:51+03:00

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Полиция Тосненского района Ленинградской области проверяет сообщение о стрельбе по животным. Около 9:45 часов утра во вторник, 28 января 2020 года, в отделение позвонил очевидец и рассказал, что его сосед палит из ружья с балкона жилого дома в поселке Сельцо. Мужчина открыл огонь по бездомным собакам, однако ранил домашнего пса. Все происходило на глазах у прохожих рядом с детской площадкой.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что в результате стрельбы пострадала собака, которую впоследствии пришлось усыпить в ветеринарной клинике, - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Далее правоохранители направились к подозреваемому, которого отвезли в отдел полиции. Им оказался 64-летний местный житель. У него изъято духовое ружье.

Также полицейские поговорили с хозяйкой пострадавшего пса. По данному факту проводится проверка. После проведения необходимых экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU