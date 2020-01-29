Гражданская панихида по главному режиссеру театра «Буфф» прошла в Петербурге

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:05:05+03:00

С Исааком Штокбантом простились на его родной сцене

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Театральное общество и любители искусства простились с главным режиссером и художественным руководителем Петербургского государственного музыкально-драматического театра «Буфф» Исааком Романовичем Штокбантом. Большой зал театра открыл свои двери с 10 до 13 часов среды, 29 января, для того, чтобы друзья и почитатели таланта маэстро могли принять участие в гражданской панихиде.

- Исаак Романович прожил большую яркую жизнь. В ней было место и подвигу, и театральной славе. Артиллерист, командир взвода, он принадлежал к поколению наших отцов и дедов, которые победили фашизм и отстояли независимость нашей страны, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов на прощании.

Также он добавил, что благодаря режиссеру в Северной столице есть знаменитый театр, яркий, насыщенный и с юмором. Помимо прочего, градоначальник назвал Штокбанта хорошим учителем и другом, настоящим представителем ленинградской-петербургской интеллигенции.

- Я хотел бы исполнить простой долг. К сожалению, не пришлось при жизни Исааку Романовичу вручить медаль. Город всегда будет помнить этого замечательного человека, фронтовика, - вручил медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» Беглов вдове режиссера.

Напомним, что Исаак Штокбант скончался 26 января в возрасте 94-х лет. До последних дней он работал по 12 часов в сутки: писал пьесы, ставил спектакли и учил молодые дарования.

ИСТОЧНИК KP.RU