Спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погоды

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:40:30+03:00

Снег и гололед обещают синоптики в Петербурге и Ленобласти в конце января. Фото: Артем КИЛЬКИН

В регионе в конце месяца будет морозно, на дорогах гололед

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В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в Санкт-Петербурге и Ленобласти спасатели выпустили экстренное предупреждение для населения. Так, в четверг, 30 января 2020 года, в регионе ожидается похолодание и, как следствие, гололедица на дорогах.

- С 30 января по 1 февраля на территории Ленинградской области повышается вероятность роста числа ДТП, происшествий и аварий на железнодорожном транспорте, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным синоптиков, погода в конце января в регионе будет облачной, местами - небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с.

- Температура воздуха ночью на западе области - до минус 5 градусов, на востоке столбик термометра может опустить до минус 11, днем - от плюс 1 до минус 4, на востоке местами до минус 7 градусов, - предупреждают метеорологи.

Напомним, по прогнозу, погода в феврале 2020 в Санкт-Петербурге будет аномальной, как и вся зима. Но морозы синоптики все же не исключают (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU