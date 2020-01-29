Автобусов на популярных маршрутах Петербурга станет больше

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:53:37+03:00

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В Петербурге увеличится количество автобусов на пяти маршрутах. Как стало известно в среду, 29 января, дополнительный транспорт выйдет на дороги города в начале февраля. Пополнение ожидает маршруты, пользующиеся у петербуржцев большой популярность. Это поможет сократить время ожидания транспорта. В общей сложности, на линию выйдут 15 дополнительных автобусов.

- Так, с 3 февраля 2020 года ежедневно на маршруты № 26 от Кировского завода до Московского вокзала и № 100 от Наличной улицы до Балтийского вокзала будут ходить два дополнительных автобуса, - сообщили в «Пассажиравтотранс».

Еще на четыре автобуса по будням увеличится количество состава на маршруте № 56 от Малой Балканской улицы до ТЦ «Мега». Также пять отправят в будние дни по маршруту № 115А от проспекта Александровской фермы до поселка Металлострой.

Кроме того, с 8 февраля пополнится еще один маршрут. Каждый день по рейсу № 46 от метро «Ладожская» до Белоостровской улицы будут ходить два дополнительных автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU