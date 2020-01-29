2020-01-29T15:51:03+03:00
Общество

Длина велодорожек в Петербурге увеличится до 138 километров в 2020 году

Планируется обустроить еще около 22 километров маршрутов
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появится еще 22 километра велодорожекВ Петербурге появится еще 22 километра велодорожекФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге отстояли право на сохранение велосипедной дорожки на набережной реки Фонтанки, из-за которой разразились споры. В основном недовольными выступали автомобилисты с жалобой на то, что им не хватает парковочных мест. Однако, как стало известно в среду, 29 января, останется не только велодорожка на Фонтанке, но еще в Северной столице протяженность общих маршрутов для велосипедистов увеличится до 138 километров.

- Сейчас в Петербурге доступен 31 велосипедный маршрут общей протяженностью 116,1 километров. В 2020 году появится еще 21,8 километр. В их числе 3 веломаршрута, обустройство которых не было завершено в 2019 году и один новый маршрут на Приморском проспекте, - рассказали в Городском центре управления парковками Петербурга.

Так, любителям двухколесного транспорта стоит ожидать появление выделенных полос на Приморском проспекте, Бухарестской улице, Типанова, проспекте Славы, Культуры, Светлановского, Тореза, Политехнической и улице Харченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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