Из озера в Кавголово достали труп утонувшего лыжника
Спасатели Главного управления МЧС по Ленинградской области нашли лыжника, о пропаже которого накануне заявляла жительница поселка Токсово. По ее словам, муж рано утром ушел покататься и пропал. На телефонные звонки ответа не было. Сегодня поиски человека завершились, но увы, трагически. Тело мужчины обнаружили в воде.
- Во Всеволожском районе Ленобласти из-под льда озера в поселке Кавголово был извлечен труп мужчины, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на правоохранительные органы.
Тело погибшего в полынье нашли водолазы, которые участвовали в поисковой операции. Причем часть вещей погибшего лежала у небольшой проруби в 25-метрах от берега.
Сейчас труп отправлен в морг, обстоятельства гибели 51-летнего жителя Ленинградской области устанавливают сотрудники полиции.
А в МЧС напоминают, что из-за теплой зимы лед, даже где он есть, может быть тонким и выходить на него опасно.
ИСТОЧНИК KP.RU