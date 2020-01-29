Из озера в Кавголово достали труп утонувшего лыжника

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:19:32+03:00

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Спасатели Главного управления МЧС по Ленинградской области нашли лыжника, о пропаже которого накануне заявляла жительница поселка Токсово. По ее словам, муж рано утром ушел покататься и пропал. На телефонные звонки ответа не было. Сегодня поиски человека завершились, но увы, трагически. Тело мужчины обнаружили в воде.

- Во Всеволожском районе Ленобласти из-под льда озера в поселке Кавголово был извлечен труп мужчины, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело погибшего в полынье нашли водолазы, которые участвовали в поисковой операции. Причем часть вещей погибшего лежала у небольшой проруби в 25-метрах от берега.

Сейчас труп отправлен в морг, обстоятельства гибели 51-летнего жителя Ленинградской области устанавливают сотрудники полиции.

А в МЧС напоминают, что из-за теплой зимы лед, даже где он есть, может быть тонким и выходить на него опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU