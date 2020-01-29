2020-01-29T14:42:44+03:00
Общество

Из Смольного ушел глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле

С февраля Юрий Калабин будет работать в Москве
Петр КИБЕР
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Юрий Калабин покидает Смольный и переезжает в Москву. Фото: Александр Глуз/ «Петербургский дневник»Юрий Калабин покидает Смольный и переезжает в Москву. Фото: Александр Глуз/ «Петербургский дневник»
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Новые изменения произошли в Смольном. На этот раз состав горродской администрации покидает председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин. С февраля он переезжает в Москву, где будет работать помощником вице-премьера и главы аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

- Я не бросаю город и надеюсь, работая уже в новом статусе, активно сотрудничать с новым руководством комитета. Надо развивать город, он волшебный и фантастический по своим возможностям и потенциалу для роста, - заявил чиновник газете «Петербургский дневник».

При этом Калабин отметил, что, по его мнению, Петербург достоин лучшей судьбы. Это понимает и руководство города и его жители.

Что касается новой должности, то он - «человек государственный», поэтому не выбирал, а подчинился решению. Поразмышлять над новой работой тоже никто не предлагал: «Там не дают время на обдумывание таких предложений».

Исполнять обязанности Юрия Калабина пока будет его заместитель Алексей Яковлев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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