2020-01-29T14:44:03+03:00
Происшествия

Иконы украли из дома священника в Ленобласти

Воров задержали во время перевозки святых изображений
Лилия КОЗЛОВА
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Рецидивисты украли иконы из дома священника в Ленинградской области / Фото: ГУ МВД по СПб И ЛОРецидивисты украли иконы из дома священника в Ленинградской области / Фото: ГУ МВД по СПб И ЛО
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В Ленинградской области сотрудники ГИБДД по Кировскому району раскрыли дерзкую кражу. Как стало известно в среду, 29 января 2020 года, на автодороге Петербург – Южное полукольцо инспекторы остановили машину, к которой сидели двое мужчин, у каждого из которых есть судимости за плечами. В салоне автомобиля лежали иконы, которые вызвали подозрение у правоохранителей.

- Во время осмотра транспорта, в машине были найдены пять икон, происхождение которых вызвало у инспекторов вопросы. Они быстро связались с сотрудниками уголовного розыска и выяснили, что портреты святых краденные, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что эти иконы мужчины украли у священника. Они взломали стеклопакеты, проникли в дом в деревне Войтово, где живет служитель вместе с семьей, и похитили реликвии. После воры попытались скрыться на иномарке, однако попались в руки сотрудников ГИБДД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых помещены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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