2020-01-29T15:05:41+03:00
Общество

Петербургские депутаты выступили против апарт-отелей

Запрос губернатору города уже отправлен
Петр КИБЕР
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Петербургские депутаты уверены, что строительство апарт-отелей принесет проблемы городу.Петербургские депутаты уверены, что строительство апарт-отелей принесет проблемы городу.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Депутаты петербургского ЗакСа внезапно озаботились вопросом появления в городе апарт-отелей. На сегодняшним заседании парламента этот вопрос поднял член фракции КПРФ Александр Рассудов, который назвал новые объекты «псевдожильем».

- В разных районах Санкт-Петербурга сейчас строится около 40 комплексов, которые на самом деле будут не отелями, а полноценными жилыми домами, приводит слова народного избранника корреспондент «Комсомолки».

При этом застройщик, называя комплексы «отелями», не обязан строить поблизости сопутствующую инфраструктуру: школы, детсады и так далее. Однако, фактически, апартаменты - это те же квартиры. Юридически есть отличия в оплате налогов на собственность, а также отсутствии возможности прописаться, но только и всего.

По словам депутата Рассудова, город охватила «эпидемия псевдожилья и вакцины от нее нет». Чтобы получить ответ на вопрос, как власти города намерены решать проблему, парламентарии направили официальный запрос губернатору Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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