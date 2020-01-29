Вестибюль метро «Дунайская» на фиолетовой ветке снова затопило

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:16:20+03:00

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На новой станции петербургского метрополитена «Дунайская», которая входит в состав фиолетовой ветки, очередной потоп. В среду, 29 января 2020 года, пассажиры подземки заметили, что в вестибюле снова появились лужи, а стены превратились в небольшие водопады и, намокнув, поменяли цвет.

- «Дунайская» опять плачет, но уже, наверное, от радости, - отметил петербуржец, опубликовав в сети снимки станции.

Мокрые разводы видны на стенах, а на полу собираются лужиФото: СОЦСЕТИ

В сети горожане возмущаются тому, что станция начинает протекать каждый раз, как только идет дождь или начинает таять снег.

- Не удивлюсь что через пару лет там все обвалиться, только людей жалко, - ворчливо заметил один участник обсуждения.

Вода также собирается у рельсФото: СОЦСЕТИ

Также очевидцы рассказали, что на станции запущен эскалатор, который временно был на ремонте. Однако вход на него пока что закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU