Вестибюль метро «Дунайская» на фиолетовой ветке снова затопило
На новой станции петербургского метрополитена «Дунайская», которая входит в состав фиолетовой ветки, очередной потоп. В среду, 29 января 2020 года, пассажиры подземки заметили, что в вестибюле снова появились лужи, а стены превратились в небольшие водопады и, намокнув, поменяли цвет.
- «Дунайская» опять плачет, но уже, наверное, от радости, - отметил петербуржец, опубликовав в сети снимки станции.
Мокрые разводы видны на стенах, а на полу собираются лужиФото: СОЦСЕТИ
В сети горожане возмущаются тому, что станция начинает протекать каждый раз, как только идет дождь или начинает таять снег.
- Не удивлюсь что через пару лет там все обвалиться, только людей жалко, - ворчливо заметил один участник обсуждения.
Вода также собирается у рельсФото: СОЦСЕТИ
Также очевидцы рассказали, что на станции запущен эскалатор, который временно был на ремонте. Однако вход на него пока что закрыт.
ИСТОЧНИК KP.RU