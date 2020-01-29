2020-01-29T16:00:34+03:00
Происшествия

Рецидивиста арестовали за похищение человека в 2014 году в Петербурге

Мужчина требовал выкуп в 1 миллион за заложника, однако тому удалось сбежать
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали подозреваемого в похищении человека в 2014 годуВ Петербурге задержали подозреваемого в похищении человека в 2014 годуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Петербурга раскрыла преступление, совершенное в 2014 году. В среду, 29 января 2020 года, правоохранители задержали 33-летнего мужчину. За плечами у подозреваемого уже были судимости. Однако на этот раз он стал фигурантом сразу трех уголовных дел: о похищении человека, грабеже и вымогательстве.

- По версии следствия, 10 сентября 2014 года обвиняемый, которому на тот момент было 27 лет, вместе с соучастником-уголовником, напали на 43-летнего мужчину около одного из домов по проспекту Энгельса, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Они избили свою жертву, запихали его в багажник автомобиля, отобрали телефон и ценные вещи, а после вывезли в поселок Парголово. Там сообщники держали мужчину и требовали с его жены 1 миллион рублей за освобождение супруга.

Планам на выкуп не суждено было осуществиться. Уличив момент, заложник смог самостоятельно освободиться и сбежать.

Личность похитителя стала известна спустя почти шесть лет. Сейчас расследование по делу продолжается, а также решается вопрос об аресте подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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