2020-01-29T16:40:26+03:00
Дом. Семья

Ленинградский зоопарк показал кормление выдры

Забавные хищники с азартом прыгали в воду за лакомством [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В ленинградском зоопарке показали, как кормить выдруВ ленинградском зоопарке показали, как кормить выдруФото: принтскрин видео.
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В Ленинградском зоопарке живут сотни животных, каждый из них интересен и увлекателен по-своему. В среду, 29 января 2020 года, в Instagram зоосада Петербурга появилось забавное видео с очаровательными выдрами. На кадрах работник парка занимается кормлением мелкого хищника. Однако это не просто, положил еду в миску и ушел. Из приема пищи выдры делают целое шоу.

- В нашем зоопарке живут две очаровательные выдры - Русалка и Финик. Ежедневно в 11:45 и 15:20 часов мы проводим кормление этих забавных хищников, не пропустите, - пригласили посетителей на аппетитное выступление животных сотрудники зоопарка.

На опубликованном видео с кормления выдры видно, как она подбегает своими маленькими лапками к работнику и встает на задние лапы, дергая мужчину за штанину, словно говоря: «пора есть». Однако какая еда без игры. Хищник подобно собаке внимательно следит за рукой с рыбой и, как только еда оказывается в полете, мчит за лакомством, смело ныряя в бассейн.

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Кормление выдры в Ленинградском зоопарке
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ИСТОЧНИК KP.RU

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Ленинградский зоопарк показал кормление выдры