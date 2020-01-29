Петербургский метрополитен показал, где спят машинисты в ночную смену
Возможно мало кто задумывался о том, что машинисты в метрополитене, когда пригоняют свои составы в депо уже глубоко за полночь, не отправляются домой, а остаются в подземке. В Петербургском метро рассказали о том, что для отдыха работников под землей созданы все условия с удобствами.
- Спят машинисты в комнатах отдыха. У каждого свой комплект постельного белья, полотенца, - рассказали в пресс-службе Петербургского метрополитена.
Оказывается, отдохнув несколько часов, машинисты снова приступают к работе около 5-6 часов утра. Они завтракают, просыпаются ото сна и отправляются снова в свой состав, на котором работают еще несколько часов до окончания такой долгой смены.
Кстати, комнаты отдыха есть не только в депо. Ведь составы «ночуют» и на линии. Поэтому рядом с некоторыми станциями метро располагаются служебные квартиры для ночевки машинистов.
ИСТОЧНИК KP.RU