На упавшем на 4% петербургском авторынке сменился лидер продаж

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:09:50+03:00

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Январь 2020 года уже подходит к концу, но автотрейдеры только сейчас подводят итоги прошлого, 2019 года. И он, увы, оказался не самым удачным для петербургского авторынка. Он оказался в общероссийском тренде падения и за год просел на 4 процента.

- В 2019 году было продано 153 628 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4% меньше, чем за 2018 год, - сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

При этом в декабре продажи машин упали на 6%, однако месяц стал одним из самых удачных по числу проданных авто - 14 648 штук. Однако падение на петербургском авторынке длится уже девять месяцев и вряд ли динамика в ближайшее время станет положительной.

Причиной тому снижение реальных доходов россиян, которые реже стали менять автомобили на новые. Это плохо сказывается и на производителях, которые уходят в минус. Однако некоторые марки наоборот извлекают пользу из ситуации. Так корейская KIA обогнала родственную Hyundai и стала самой продаваемой маркой в Северной столице.

Тройка «призеров» по итогам 2019 года выглядит так: KIA - 20476 автомобилей (+6%), Hyundai - 18559 (-8%), Lada - 18168 (+9%).

Часть моделей KIA и Hyundai выпускаются на петербургском заводе «Хендэ Мотор Рус». А вот Nissan, у которого тоже есть производство в Северной столице, рухнул на 24 процента и вылетел из ТОП-10. Чуть лучше дела у Toyota, с падением на 8% она заняла седьмую строчку рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU