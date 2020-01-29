Милонов предложил провести референдум об отмене шестидневки в школах Петербурга

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:10:02+03:00

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Школы Петербурга надо перевести на пятидневный график работы. Такое предложение выдвинул депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Парламентарий уверен, что сократить учебную неделю в школах Северной столицы стало возможно после того, как были анонсированы поправки в конституцию России.

- Нужно провести всенародный петербургский референдум, - приводит слова Милонова «Федеральное агентство новостей».

Депутат считает, что школа уже не является институтом воспитания, так как эта обязанность полностью легла на плечи родителей. При этом он добавил, что, по его мнению, дети, которые учатся по шесть дней, просто ненавидят школу.

Однако полностью закрывать школы в субботу тоже не надо. Парламентарий предлагает в этот день выделять время для кружков, секций и различных факультативных занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU