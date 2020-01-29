Петербургские кардиохирурги спасли четверых новорожденных с опухолью на сердце

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:38:18+03:00

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Команда кардиохирургов Петербургского педиатрического университета впервые в России провела серию успешных операций по удалению опухолей сердца у новорожденных малышей. Это уникальный опыт, которого еще не было в стране. Так, на два месяца врачи выполнили четыре сложных реконструктивных операций у детей первых месяцев жизни с кардиоонкопатологией.

- Задача врачей — как можно раньше диагностировать эту проблему и вовремя прооперировать ребенка, пока не наступили вторичные изменения, связанные с ростом опухолей. В настоящее время к выписке из Педиатрического университета готовятся два малыша после операции по удалению опухоли сердца, - рассказали в Педиатрическом университете.

Так, у одного ребенка опухоль прорастала в правое предсердие, уменьшая размер камеры его сердца. К петербургским врачам малыш попал в возрасте полутора месяцев. Была выявлена крайне редкая опухоль, гемангиоперецитома. Сейчас ребенок проходит лечение в университете после успешно выполненной операции. Пока прогрессивного роста опухолей специалисты не видят, что является благоприятным симптомом. Ребенок идет на поправку.

У другой пятимесячной малышки была опухоль правого желудочка, которая очень быстро разрасталась. Опухоль была доброкачественная, но имела очень быстрый рост и приросла в переднюю стенку правого желудочка, препятствуя потоку крови поступать в легочную артерию. Была выполнена операция по иссечению опухоли. Ребенок очень быстро пошел на поправку. Сейчас малыш находится в отделении патологии новорожденных и готовится к выписке в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU