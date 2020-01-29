«Все, кто ругается на китайских туристов, будут довольны»: Михаил Пиотровский рассказал о потерях «Эрмитажа» из-за короновируса

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:14:38+03:00

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Короновирус, который сейчас свирепствует в Китае, быстро сказался на числе туристов из Поднебесной. Особенно в Петербурге. И сильнее всего это стало в «Эрмитаже». Именно здесь считал долгом побывать каждый китайский путешественник, поэтому залы музея были забиты под завязку. Однако теперь на парадных лестницах пусто. Как «эпидемия» сказалась на самом музее, рассказал его директор Михаил Пиотровский.

- На планах «Эрмитажа» это никак не скажется, а на количестве посетителей скажется, потому что китайских туристов не будет в начале года. Все, кто ругаются и недовольны их количеством в Петербурге, будут довольны. А те, кому нужно, чтобы кто-то платил полную стоимость, чтобы реализовывать социальные программы «Эрмитажа», то теперь этих туристов не будет, - рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» бессменный руководитель музея.

Михаил Пиотровский добавил, что на выставочные планы «Эрмитажа» снижение турпотока из КНР никак не повлияет, а потери, точнее недополученные деньги, подсчитают позднее.

Напомним, что из-за короновируса 2019-nCoV в Китае скончались больше 130 человек. Основной очаг «заразы» - провинция Ухань фактически закрыта на въезд и выезд. Многие авиакомпании отменили полеты в КНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU