2020-01-29T18:08:08+03:00
Происшествия

Мужчина изнасиловал спящую девушку, связав ее скотчем

Житель Ленобласти воспользовался гостьей, которая осталась у него ночевать после встречи с компанией
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти арестовали мужчину, который изнасиловал спящую девушку, связав ее скотчемВ Ленобласти арестовали мужчину, который изнасиловал спящую девушку, связав ее скотчемФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области правоохранители расследуют уголовное дело об изнасиловании 19-летней девушки. Инцидент произошел утром в понедельник, 27 января. Пострадавшая осталась ночевать у знакомого после встречи с компанией и никак не ожидала, что 39-летний хозяин квартиры воспользуется тем, что на спит.

- Накануне инцидента 39-летний подозреваемый отдыхал в компании знакомых у него дома в Бокситогорске. Все выпивали. После одна из девушек осталась у него ночевать. Мужчина воспользовался этим моментом, связал своей жертве руки и ноги скотчем и, угрожая убийством, изнасиловал ее, - сообщили в следственном комитете Ленинградской области.

Девушка обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Подозреваемый был задержан и допрошен. В среду, 29 января, ему предъявили обвинение и отправили под стражу на время хода расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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