«Запретить нельзя»: Петербургские депутаты хотят ограничить продажу снюсов несовершеннолетним
В Санкт-Петербурге запретят продавать снюсы (измельченный табак, который нужно рассасывать, закладывая за верхнюю губу) несовершеннолетним. Тех, кто ослушается, ждет штраф – от 5 000 до 50 000 рублей. Такой законопроект приняли сегодня, 29 января, депутаты Законодательного собрания.
- За последние несколько месяцев в больницу имени Филатова поступило 15 детей с тяжелым отравлением снюсами, - отметил, выступая перед собравшимися, председатель комитета по законодательству Денис Четырбок. – Проблема, с которой мы столкнулись, очень серьезная. И наша задача – поставить на ее пути прочный заслон.
Тех, кто осмелится продать новомодную «табачную жвачку» несовершеннолетним, планируют бить рублем. Частным лицам светит штраф от 2 000 до 5000 рублей, должностным – дл 20 000, а фирмам и компаниям – до 50 000.
Такая инициатива, впрочем, устроила не всех: возник логичный вопрос, почему бы не запретить снюсы совсем, если они так опасны. Ответ, впрочем, нашелся быстро: по словам Четырбока, региональные власти просто не обладают достаточными полномочиями.
- Это вопрос находится в компетенции федеральных законодателей, - отметил депутат. – Но мы надеемся, что они примут правильное решение, которое мы, разумеется, поддержим.
Соответствующий пакет поправок к закону «Об электронных системах доставки никотина» (его название, в частности, предполагается дополнить словами «и никотиносодержащей продукции») планируют подать не позднее будущей пятницы, 31 января.
ИСТОЧНИК KP.RU