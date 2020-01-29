«Запретить нельзя»: Петербургские депутаты хотят ограничить продажу снюсов несовершеннолетним

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:14:46+03:00

За каких-то несколько месяцев снюсы - измельченный и увлаженный табак, который нужно рассасывать, положив под верхнюю губу - стали настоящим бичом молодого поколения. Фото: Мария ЛЕНЦ

Для тех, кто будет этим заниматься в обход новых правил, введут штрафы - от 2 000 до 50 000 рублей

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В Санкт-Петербурге запретят продавать снюсы (измельченный табак, который нужно рассасывать, закладывая за верхнюю губу) несовершеннолетним. Тех, кто ослушается, ждет штраф – от 5 000 до 50 000 рублей. Такой законопроект приняли сегодня, 29 января, депутаты Законодательного собрания.

- За последние несколько месяцев в больницу имени Филатова поступило 15 детей с тяжелым отравлением снюсами, - отметил, выступая перед собравшимися, председатель комитета по законодательству Денис Четырбок. – Проблема, с которой мы столкнулись, очень серьезная. И наша задача – поставить на ее пути прочный заслон.

Тех, кто осмелится продать новомодную «табачную жвачку» несовершеннолетним, планируют бить рублем. Частным лицам светит штраф от 2 000 до 5000 рублей, должностным – дл 20 000, а фирмам и компаниям – до 50 000.

Такая инициатива, впрочем, устроила не всех: возник логичный вопрос, почему бы не запретить снюсы совсем, если они так опасны. Ответ, впрочем, нашелся быстро: по словам Четырбока, региональные власти просто не обладают достаточными полномочиями.

- Это вопрос находится в компетенции федеральных законодателей, - отметил депутат. – Но мы надеемся, что они примут правильное решение, которое мы, разумеется, поддержим.

Соответствующий пакет поправок к закону «Об электронных системах доставки никотина» (его название, в частности, предполагается дополнить словами «и никотиносодержащей продукции») планируют подать не позднее будущей пятницы, 31 января.

ИСТОЧНИК KP.RU