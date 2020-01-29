2020-01-29T18:36:38+03:00
Дом. Семья

Новорожденного медвежонка без мамы нашли под Гатчиной

Крохотного малыша, размером с котенка, забрали для выкармливания и реабилитации [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Под Гатчиной нашли новорожденного медвежонка, брошенного мамой / Фото: центр "Сирин"Под Гатчиной нашли новорожденного медвежонка, брошенного мамой / Фото: центр "Сирин"
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В Ленинградской области местные жители сделали очень необычную и неожиданную находку. Во вторник, 28 января, в Гатчинском районе был обнаружен совсем крошечный, новорожденный медвежонок. Как правило, медведицы рожают малышей с января по февраль, пока сами находятся в спячке. До весны медвежата находятся рядом с мамой, а после только выходят из домика. Однако в этот раз что-то пошло не так.

Малышу всего несколько дней от роду / Фото: центр "Сирин"

Малышу всего несколько дней от роду / Фото: центр "Сирин"

- Поскольку о судьбе медведицы нам доподлинно ничего не известно и вернуть малыша в дикую природу невозможно, принято решение о передаче его в Автономную некоммерческую организацию по сохранению животного мира «Центр спасения медвежат-сирот», - рассказали в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

Центр находится в Тверской области. Совсем недавно его работники взяли под опеку двух медвежат из Карелии, которые в возрасте 7-9 дней тоже остались без мамы. В центре малышей выкармливают, взращивают, а после отпускают обратно в дикую природу.

Вскоре он отправится в специальный центр для медвежат-сирот / Фото: центр "Сирин"

Вскоре он отправится в специальный центр для медвежат-сирот / Фото: центр "Сирин"

Гатчинский медвежонок тоже отправится в Тверскую область. Но до момента передачи помощь в транспортировке медвежонка для выкармливания и реабилитации, а также временного содержания до момента его передачи будут осуществлять специалисты Центра реабилитации и реинтродукции диких животных Сирин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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