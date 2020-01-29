Ночные нелегальные маршрутки поймали в Кудрово

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:51:52+03:00

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В Кудрово, что в Ленинградской области, в ночь на среду, 29 января, произошла очередная «зачистка» от нелегальных маршруток. По итогам, управление по транспорту зафиксировало рост «серых» автобусов. В итоге, рейд закончился арестом двух автобусов за отсутствием лицензии на пассажирские перевозки.

- Выручать машины приехала компания кавказцев, однако отбить транспорт у них не получилось. Среди «выручавших» был замечен Гурам Бжания, сын бывшего лидера кудровских нелегальных перевозчиков Эмзара Бжании, - сообщили в администрации Ленобласти.

«Бизнесмен» ушел с рынка благодаря усилиям транспортного блока областной администрации, который в 2016-2017 году проводил ежедневные облавы автобусов, которые в народе прозвали «скотовозками».

Так, по итогам ночного рейда было возбуждено три административных дела по плохому техническому состоянию транспорта, отсутствию страховки и техосмотра. Среди проверенных водителей — граждане Украины, Таджикистана и Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU