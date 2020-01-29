Петербургские врачи стабилизировали состояние годовалого малыша, проглотившего гашиш

29 Янв. 2020 2020-01-29T19:19:25+03:00

Организм мальчика очистили от токсинов, а на его родителей, тем временем, могут возбудить уголовное дело

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Стало известно, что годовалый мальчик, проглотивший гашиш, потихоньку идет на поправку. Изначально его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Напомним, наркотик оставили на подоконнике горе-родители. Их любопытный маленький сын нашел его и съел. Слава богу, жизни мальчика сейчас ничего не угрожает.

- После ряда медицинских манипуляций по очистке организма от токсинов он переведен в палату детской больницы имени Филатова. Его состояние стабилизировалось. Органы опеки действительно подтвердили, что семья не состояла на учете в ПДН. Однако теперь специалисты обязаны проверить условия проживания пострадавшего ребенка, - рассказала Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.

Ранее семья не состояла на учете и числилась благополучной. Фото: СОЦСЕТИ

Если раньше на родителей малыша составили только административное дело, то сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. К слову, семья считалась благополучной – мама работает помощницей воспитателя в детском саду, а папа значится мастером по дереву.

ИСТОЧНИК KP.RU