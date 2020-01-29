На Каменноостровском проспекте поймали нелегального таксиста-мигранта, угодившего в ДТП

29 Янв. 2020 2020-01-29T19:52:53+03:00

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29 января около 10:00 на Каменноостровском проспекте у дома №52 «Фольксваген» столкнулся с «Мерседесом». Горе-водитель решил проскочить перекресток до красного сигнала светофора, но угодил в ДТП и нажил себе кучу проблем. Оказалось, что он нелегальный таксист-мигрант.

- В итоге на него оформили статьи за нарушение правил въезда в РФ, осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации и лицензии, а также управление машиной при наличии неисправностей. Кроме этого, на водителя завели уголовное дело по статье за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщает группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Петроградскому району.

В момент ДТП на Каменноостровском проспекте в машине нелегального таксиста находилась пассажирка. Ее в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

Нелегальный таксист-мигрант попал в ДТП в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU