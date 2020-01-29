2020-01-29T20:12:47+03:00
Общество

В конце января в Петербурге зацвела мать-и-мачеха

Весенние цветочки заметили под снегом в Коломягах [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Весна в очередной раз ближе, чем кажется – 29 января в группе «Любимые Коломяги» во «Вконтакте» опубликовали фотографии мать-и-мачехи. Весенние цветы, которым полюбилась аномально теплая зима в Петербурге, начали цвести на пустыре между улицами Афонской и Щербакова.

- Обнаружила вчера мать-и-мачеху! Мерзнут, бедолажки, - пишет жительница Коломяг Ирина, нашедшая цветы.

Горожан не особо удивила находка, ведь в январе в Петербурге уже замечали подснежники и примулы. Фото: vk.com/loveklm

Горожан не особо удивила находка, ведь в январе в Петербурге уже замечали подснежники и примулы. Фото: vk.com/loveklm

На фотографиях видно, что мать-и-мачехе явно не хватает солнца и тепла – их цветение приостановил выпавший снег. Видимо, природа и не думала, что нынешняя зима в Петербурге может еще удивить морозами и осадками.

Добавим, что в конце января в Северной столице зацвели подснежники и примулы. Петербуржцы рассказывают, что весенние отголоски можно заметить во всем городе. А наблюдательные лесники заметили, что в Петербурге выросли редкие краснокнижные грибы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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