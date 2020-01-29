Чемпионку Олимпийских игр Наталью Антюх освободили от поста главы спорткомитета Петербурга

29 Янв. 2020 2020-01-29T20:30:13+03:00

Антюх проработала в своей должности чуть менее года.

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29 января стало известно, что свою работу в Смольном завершили Наталья Антюх и Юрий Калабин. Напомним, они были главами комитетов по физической культуре и спорту и по промышленной политике соответственно. Слухи об отставке Антюх всплывали еще в середине января. Чемпионка и призер Олимпийских игр проработала на госслужбе чуть менее одного года.

- Оба освобождены от своих должностей государственной гражданской службы распоряжением правительства Петербурга от 29 января. Временное исполнение обязанностей председателя комитета по физической культуре и спорту возложено на заместителя председателя комитета Наталию Сафронову. Врио главы комитета по промышленной политике займет зампредседателя комитета Алексей Яковлев, - пишет пресс-служба Смольного.

Напомним, что на должность главы спорткомитета Наталью Антюх назначил губернатор Александр Беглов 15 февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU