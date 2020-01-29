На Ржевке вспыхнул деревообрабатывающий ангар НИИ «Химволокно»

29 Янв. 2020 2020-01-29T21:14:29+03:00

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29 января около 18:30 на улице Химиков в доме №29 вспыхнул пожар. Оказалось, пламя окутало ангар научно-исследовательского института «Химволокно». О происшествии быстро доложили спасателям МЧС, которые примчались на место через 5-6 минут. Всего возле пожара заметили 4 единицы техники и 17 человек личного состава, которые ринулись тушить огонь.

- В двухэтажном деревообрабатывающем здании размерами 20 на 100 метров горела обстановка на первом этаже на площади 20 квадратных метров. В пожаре в ангаре в итоге никто не пострадал. Его локализовали в 19:12, а ликвидировали в 20:23, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Петербургу.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как жители Гатчины всем миром собирают еду, вещи и деньги для многодетной семьи, чей дом уничтожил пожар. В огне пропало все, что было у семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU