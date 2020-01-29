2020-01-29T21:14:29+03:00
Происшествия

На Ржевке вспыхнул деревообрабатывающий ангар НИИ «Химволокно»

По информации спасателей МЧС, пострадавших при пожаре нет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
29 января в Петербурге загорелся ангар научно-исследовательского института "Химволокно".29 января в Петербурге загорелся ангар научно-исследовательского института "Химволокно".Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

29 января около 18:30 на улице Химиков в доме №29 вспыхнул пожар. Оказалось, пламя окутало ангар научно-исследовательского института «Химволокно». О происшествии быстро доложили спасателям МЧС, которые примчались на место через 5-6 минут. Всего возле пожара заметили 4 единицы техники и 17 человек личного состава, которые ринулись тушить огонь.

- В двухэтажном деревообрабатывающем здании размерами 20 на 100 метров горела обстановка на первом этаже на площади 20 квадратных метров. В пожаре в ангаре в итоге никто не пострадал. Его локализовали в 19:12, а ликвидировали в 20:23, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Петербургу.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как жители Гатчины всем миром собирают еду, вещи и деньги для многодетной семьи, чей дом уничтожил пожар. В огне пропало все, что было у семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Учеников школы в Красносельском районе напугал мужчина, бросавшийся на всех подряд с заклятиями
На Ржевке вспыхнул деревообрабатывающий ангар НИИ «Химволокно»
Чемпионку Олимпийских игр Наталью Антюх освободили от поста главы спорткомитета Петербурга
В конце января в Петербурге зацвела мать-и-мачеха
На Каменноостровском проспекте поймали нелегального таксиста-мигранта, угодившего в ДТП
Петербургские врачи стабилизировали состояние годовалого малыша, проглотившего гашиш
Ночные нелегальные маршрутки поймали в Кудрово
Новорожденного медвежонка без мамы нашли под Гатчиной
«Застраивать нельзя»: депутаты петербургского ЗакСа поддержали решение запретить любое строительство на Петровской косе
«Запретить нельзя»: Петербургские депутаты хотят ограничить продажу снюсов несовершеннолетним
Мужчина изнасиловал спящую девушку, связав ее скотчем
«Все, кто ругается на китайских туристов, будут довольны»: Михаил Пиотровский рассказал о потерях «Эрмитажа» из-за короновируса
Петербургские кардиохирурги спасли четверых новорожденных с опухолью на сердце
Милонов предложил провести референдум об отмене шестидневки в школах Петербурга
На упавшем на 4% петербургском авторынке сменился лидер продаж
Петербургский метрополитен показал, где спят машинисты в ночную смену
Ленинградский зоопарк показал кормление выдры