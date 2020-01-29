2020-01-29T21:41:47+03:00
Происшествия

Учеников школы в Красносельском районе напугал мужчина, бросавшийся на всех подряд с заклятиями

Неадекватный мужчина гладил асфальт, тыкал пальцем в прохожих и кидался на них [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге неадекватный мужчина бросался на прохожих во дворе школы в Красносельском районе. Фото: vk.com/krasnosel_newsВ Петербурге неадекватный мужчина бросался на прохожих во дворе школы в Красносельском районе. Фото: vk.com/krasnosel_news
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29 января в группе «Красносельский район» во «Вконтакте» опубликовали новость о том, что на территории местной школы №385 заметили неадекватного мужчину. По словам очевидцев, он пугал детей, идущих в учебное заведение на занятие.

Мужчина вел себя вызывающе, тыкал в окружающих и злобно кидался на людей. Фото: vk.com/krasnosel_news

Мужчина вел себя вызывающе, тыкал в окружающих и злобно кидался на людей. Фото: vk.com/krasnosel_news

Но это еще «цветочки» - затем мужчина уселся на асфальт, начал его гладить, приговаривая различные непонятные слова, напоминающие заклятия. Далее он цеплялся за того или иного прохожего и бросался на него. Буйное поведение неадеквата частично сняли на видео. Свидетели происшествия посчитали, что он наркоман, и пожаловались на бездействие охраны.

- Полиция приехала через 30 минут. Хорошо, что в этой истории нет ни гранаты, ни ножа и очень плохо, что проходящие мимо отцы показали своим детям плохой пример, проявив трусость и безразличие, - пишет очевидец.

Комментаторы новости не поддержали жесткую оценку бездействия окружающих и заметили, что никому не хочется разбираться с неадекватным человеком, рискуя своей жизнью и здоровьем ребенка – пусть опасным мужчиной занимается полиция.

Тревожная новость появилась в сообществе "Красносельский район" во "Вконтакте".

Тревожная новость появилась в сообществе "Красносельский район" во "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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