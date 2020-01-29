В Кудрово 12-летний мальчик выпал из окна многоэтажки на припаркованную машину
Вечером 29 января группа «Всеволожский медиацентр В1» во «Вконтакте» сообщила, что жители Кудрово стали очевидцами того, как из окна многоэтажки на улице Каштановой выпал 12-летний мальчик. Ребенок с грохотом приземлился на припаркованный «Хендай». Удар был большой силы. Судя по фото, у машины помята крыша и разбито заднее стекло.
- Мальчик упал с 5-го этажа дома №3 на улице Каштановой. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. На месте работает Следственный Комитет, - пишет очевидец страшного события.
Пресс-служба СК РФ по Ленобласти пока не давала официальных комментариев по данному поводу.
Напомним, ранее в Петербурге в тяжелом состоянии доставили в больницу годовалого малыша, который проглотил гашиш, найдя его на подоконнике у родителей. Матери и отцу грозит уголовное дело. Состояние мальчика, тем временем, стабилизировалось.
Страшная новость ужаснула жителей Ленобласти. Фото: vk.com/vsevolozhskmediav1
ИСТОЧНИК KP.RU