В Кудрово 12-летний мальчик выпал из окна многоэтажки на припаркованную машину

29 Янв. 2020 2020-01-29T22:23:43+03:00

В Ленобласти 12-летний мальчик выпал с 5 этажа на улицу. Фото: vk.com/vsevolozhskmediav1

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Вечером 29 января группа «Всеволожский медиацентр В1» во «Вконтакте» сообщила, что жители Кудрово стали очевидцами того, как из окна многоэтажки на улице Каштановой выпал 12-летний мальчик. Ребенок с грохотом приземлился на припаркованный «Хендай». Удар был большой силы. Судя по фото, у машины помята крыша и разбито заднее стекло.

- Мальчик упал с 5-го этажа дома №3 на улице Каштановой. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. На месте работает Следственный Комитет, - пишет очевидец страшного события.

Пресс-служба СК РФ по Ленобласти пока не давала официальных комментариев по данному поводу.

Напомним, ранее в Петербурге в тяжелом состоянии доставили в больницу годовалого малыша, который проглотил гашиш, найдя его на подоконнике у родителей. Матери и отцу грозит уголовное дело. Состояние мальчика, тем временем, стабилизировалось.

Страшная новость ужаснула жителей Ленобласти. Фото: vk.com/vsevolozhskmediav1

ИСТОЧНИК KP.RU